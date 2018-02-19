В Кизляре объявили день траура

Жители Кизляра принесли цветы к Свято-Георгиевскому храма, где 18 февраля мужчина открыл стрельбу из ружья по прихожанам

Жители Кизляра принесли цветы к Свято-Георгиевскому храма, где 18 февраля мужчина открыл стрельбу из ружья по прихожанам

МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Вторник объявлен траурным днем в дагестанском Кизляре после стрельбы около храма, где были убиты пять человек и еще четверо госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

"Власти Кизляра объявили 20 февраля днем траура в связи с расстрелом людей у собора Георгия Победоносца. Соответствующее постановление подписал мэр Кизляра Александр Шувалов. В этот день на территории города приспустят государственные флаги Российской Федерации и флаги Дагестана", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этот день в храмах города пройдут поминальные службы и похороны погибших во время стрельбы.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.