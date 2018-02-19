В Кизляре объявили день траура

МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Вторник объявлен траурным днем в дагестанском Кизляре после стрельбы около храма, где были убиты пять человек и еще четверо госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.
Он отметил, что в этот день в храмах города пройдут поминальные службы и похороны погибших во время стрельбы.
При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.