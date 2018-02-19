Жителя Чукотки спустя десять лет обвиняют в убийстве должницы и ее дочери

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Житель Чукотки, уже отбывающий наказание в исправительном учреждении, пойдет под суд по обвинению в убийстве своей должницы и ее маленькой дочери 10 лет назад, сообщила Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

Следствие считает, что в 2007 году во время ссоры со своей должницей обвиняемый 29 раз ударил ее ножом для разделки мяса. Женщина скончалась на месте. Для сокрытия преступления мужчина поджег в квартире шкаф с вещами, а услышав после этого крик маленькой дочери убитой, ударил ее 8 раз тупым предметом и, посчитав, что она умерла, покинул квартиру, считает следствие. Ребенок умер через некоторое время от отравления угарным газом.

По данным надзорного ведомства, обвиняемый написал явку с повинной в 2009 году, но впоследствии от нее отказался. Доказать его вину тогда не удалось из-за недостаточных на тот момент возможностей по проведению сложных экспертиз, уголовное преследование в отношении него было прекращено.

Спустя почти 10 лет с момента совершения преступлений современные технико-криминалистические средства и методы расследования позволили отождествить с обвиняемым полученные с места преступления и в ходе обысков следы и использовать результаты молекулярно-генетической экспертизы при доказывании.

По данным ГП, 29-летний мужчина обвиняется в убийстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и причинении смерти по неосторожности.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чаунский районный суд. В настоящее время обвиняемый отбывает наказание в исправительном учреждении за совершение в 2009 году особо тяжкого преступления", — добавляет надзорное ведомство.