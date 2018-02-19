В Пензе произошла вторая за день авария на теплосетях

САРАТОВ, 19 фев — РИА Новости. Вторая за день авария на теплотрассе произошла в понедельник в Пензе, центрального отопления лишились 96 многоквартирных домов и пять социально значимых объектов, сообщила прокуратура региона.
"По данным филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс", с 13.00 мск 19 февраля для устранения повреждений на теплотрассе в районе улицы Каракозова отключено отопление в 96 многоквартирных домах, двух школах и трех детских садах по проспекту Победы, улицам Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Герцена, Пролетарской, Бекешской, проезду Жемчужному Пензы", — говорится в сообщении.
Прокуратура области держит на контроле соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов.
"Завершение работ планируется в кратчайшие сроки… Специалистами компании ведется мониторинг ситуации… Температура в зданиях и помещениях на данный момент соответствует нормам", — отмечается в сообщении.