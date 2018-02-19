В Пензе произошла вторая за день авария на теплосетях

САРАТОВ, 19 фев — РИА Новости. Вторая за день авария на теплотрассе произошла в понедельник в Пензе, центрального отопления лишились 96 многоквартирных домов и пять социально значимых объектов, сообщила прокуратура региона.

Ранее региональное надзорное ведомство информировало, что из-за дефекта на тепломагистрали №11 без тепла в понедельник остались 54 многоквартирных дома, три школы и три детских сада в Заводском районе Пензы. Устранить эту аварию планируется до 8.00 мск вторника. В настоящее время в Пензе 6 градусов мороза.

"По данным филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс", с 13.00 мск 19 февраля для устранения повреждений на теплотрассе в районе улицы Каракозова отключено отопление в 96 многоквартирных домах, двух школах и трех детских садах по проспекту Победы, улицам Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Герцена, Пролетарской, Бекешской, проезду Жемчужному Пензы", — говорится в сообщении.

Прокуратура области держит на контроле соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов.

В мордовском филиале компании "Т Плюс", объединяющем генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе, уточнили, что второй дефект на теплосетях Пензы энергетики выявили на участке трубопровода диаметром 700 миллиметров тепломагистрали №13. На месте утечки работают две бригады, укомплектованные пятью единицами спецтехники.

"Завершение работ планируется в кратчайшие сроки… Специалистами компании ведется мониторинг ситуации… Температура в зданиях и помещениях на данный момент соответствует нормам", — отмечается в сообщении.