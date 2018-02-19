Житель Орла избил полицейского ломом

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Агрессивный житель Орла, страдающий психическим заболеванием, напал на пытавшихся его усмирить полицейских и избил одного из них металлическим ломом, заведено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.
Полицейские выехали по месту жительства мужчины, но тот дал им отпор.
"Мужчина умышленно нанес несколько ударов металлическим ломом в область головы и туловища одному из полицейских, причинив телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и закрытых переломов ребер. Потерпевший незамедлительно был госпитализирован в медицинское учреждения, а злоумышленник обезврежен и задержан на месте происшествия", — информирует следственное управление.
Отмечается, что подозреваемый помещен в психиатрическую больницу в связи с психическим заболеванием.
Следователи завели уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Максимальная санкция – лишение свободы на 10 лет.