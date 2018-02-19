Житель Орла избил полицейского ломом

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Агрессивный житель Орла, страдающий психическим заболеванием, напал на пытавшихся его усмирить полицейских и избил одного из них металлическим ломом, заведено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в минувшую пятницу в полицию поступило сообщение от фельдшера орловского областного психоневрологического диспансера об агрессивном поведении 42-летнего жителя дома по улице Металлургов.

Полицейские выехали по месту жительства мужчины, но тот дал им отпор.

"Мужчина умышленно нанес несколько ударов металлическим ломом в область головы и туловища одному из полицейских, причинив телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и закрытых переломов ребер. Потерпевший незамедлительно был госпитализирован в медицинское учреждения, а злоумышленник обезврежен и задержан на месте происшествия", — информирует следственное управление.

Отмечается, что подозреваемый помещен в психиатрическую больницу в связи с психическим заболеванием.

Следователи завели уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Максимальная санкция – лишение свободы на 10 лет.