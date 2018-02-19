Депутат предположил, зачем ИГ* взяло ответственность за нападение в Кизляре

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заявление террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) о причастности к нападению на прихожан православной церкви в Кизляре говорит о попытках реабилитироваться за поражение в Сирии, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия").

Ранее СМИ сообщили, что ИГ* взяло ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре, однако доказательств причастности к убийству террористами предоставлено не было.

"Что касается ИГ*, ранее заявившей о своей ответственности за совершение нападения в Кизляре, то подчеркну: эта международная террористическая организация, потеряв большие силы в Сирии, готова ставить автограф под любым терактом по всему миру. Таким образом террористы этой группировки хотят реабилитироваться после поражения в САР и демонстрируют, что они все еще в действии", — приводит слова Шхагошева его пресс-служба.

При этом депутат добавил, что "версия теракта в обязательном порядке должна рассматриваться следствием".

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При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.



*Террористическая организация, запрещенная в России