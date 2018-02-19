СК проверяет сообщение о ребенке, получившем травму на горке в Барнауле

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Следователи в Барнауле проводят проверку по сообщению, размещенному в одной из соцсетей о травмировании ребенка при катании с горки в городском парке, сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки по сообщению социальных сетей о травмировании ребенка при катании с горки", — сказала она.

Как отметила Чеснокова, 18 февраля в парке отдыха и развлечений Индустриального района Барнаула ребенок получил травму позвоночника при скатывании с горки, которая представляла собой деревянную конструкцию с большим перепадом на ледяную поверхность.

Чеснокова сообщила, что в рамках проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего и установлены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию горки.