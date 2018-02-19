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Происшествия

Родные погибших на платформе "Кольская" подали жалобу в ЕСПЧ

Сюжет:
Расследование аварии на буровой платформе в Охотском море (97)
16:1619.02.2018
(обновлено: 16:21 19.02.2018)
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© AP Photo / Christian LutzЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фотоЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AP Photo / Christian Lutz

МУРМАНСК, 19 фев – РИА Новости. Адвокат родственников погибших на буровой платформе "Кольская", затонувшей в Охотском море в 2011 году, Кирилл Коротеев подал в Европейский суд по правам человека жалобу, в которой потерпевшие заявляют о предполагаемом нарушении права на жизнь их родных.

Буровая платформа Кольская в Баренцевом море. Архив
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Обвиняемые в крушении буровой "Кольская" получили по шесть лет колонии
"Я подал жалобу от имени 11 человек. Речь идет о нарушении права на жизнь", — пояснил адвокат РИА Новости. Потерпевшие не согласны с решением Первомайского суда Мурманска и областного суда, отклонивших все их апелляции.

По мнению потерпевших, несколько государственных структур — АМНГР, Газфлот, РМРС, МЧС не проконтролировали надлежащие условия буксировки платформы, что повлекло аварию на море. Кроме того, по словам адвоката, нарушения усматриваются и в пунктах по статьям 3 и 13 Конвенции — предполагаемое нарушение права на эффективное средство правовой защиты в государственном органе.

"Тела не нашли, никакой информации не предоставили, кроме стереотипных заключений, которые не учитывают того, что люди могли погибнуть при разных обстоятельствах. У них (потерпевших) не было возможности добиться эффективного расследования, все их требования о расширении сферы и жалобы на то, что не расследуется то, что должно расследоваться, оставались без адекватного ответа властей", — добавил Коротеев.

Теперь, как отметил адвокат, суд должен принять решение по жалобе: либо коммуницировать ее правительству, либо признать неприемлемой.

"Надеемся, что жалоба будет коммуницирована, тогда правительство представит свои возражения, мы их прокомментируем, суд будет принимать решение по существу. Мы только на начальной стадии, все остальные займут месяцы и годы", — сказал Коротеев.

Платформа "Кольская", которую буксировали с Камчатки на Сахалин, перевернулась 18 декабря 2011 года во время сильного шторма в 200 километрах от Сахалина. Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14. В начале мая 2017 года Первомайский суд Мурманска приговорил двух фигурантов дела о гибели буровой — бывшего и.о. гендиректора "АМНГР", которой принадлежала платформа, Бориса Лихвана и бывшего и.о. главного инженера Леонида Бордзиловского к шести годам колонии-поселения. Однако ни обвиняемые, ни родственники погибших с приговором не согласны. В августе того же года областной суд оставил решение районного суда в силе.

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