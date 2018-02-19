Жителя Сургута осудили за поджог дома, где погибли четыре человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев — РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа в понедельник отправил в колонию жителя Сургута, который на почве ревности поджег дом своей знакомой, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

Ранее в пресс-службе окружного суда сообщали, что пожар произошел осенью 2011 года в Сургуте. Мужчина, узнав о том, что его возлюбленная желает прекратить отношения, решил припугнуть ее и поджечь дом, в котором она проживала вместе с тремя родственниками — матерью, полуторагодовалым сыном и 9-летней сестрой. Следствие заявляло, что поджигателю было достоверно известно, что в доме имеется один вход, а окна оборудованы наружными металлическими решетками. Мужчина наполнил емкость легковоспламеняющейся горючей жидкостью и ночью поместил ее около входа в жилой дом, где в это время находились четыре человека, которые не смогли выбраться и спастись.

Изначально пожарные, как подчеркивали местные СМИ, называли причиной возгорания замыкание проводки. Однако через пять лет после пожара обвиняемый, находясь в Москве, обратился в правоохранительные органы, признавшись, что именно он поджег дом своей подруги. Предполагается, что мужчина написал явку с повинной, так как думал, что дело будет возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности", срок давности по которой за это время якобы истек.

"Сегодня суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего гражданина. Он признан виновным в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом… Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год", — заявили в прокуратуре региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом в качестве возмещения морального ущерба в пользу семьи потерпевших с него взыскано 3 миллиона рублей.