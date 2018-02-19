В Магнитогорске проверяют информацию об избиении подростка в аквапарке

ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о конфликте в аквапарке города Магнитогорск Челябинской области, где, по предварительным данным, посетитель избил подростка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Как сообщал информационный портал "74.ру", со слов очевидцев, в аквапарк пришел нетрезвый мужчина забирать сына с занятий по плаванию. Предположительно, мужчина посчитал, что находившиеся рядом подростки громко разговаривали, и он ударил одного из них, попав в челюсть и переносицу. Также очевидцы утверждают, что должная охрана объекта отсутствует, уточняет издание.

"В управление МВД России по Магнитогорску зарегистрировано заявление от мамы пострадавшего подростка. По данному факту проводится проверка", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.