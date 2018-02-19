Под Калининградом нашли тело ребенка

КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Следователи проверяют информацию об обнаружении тела пропавшей в воскресенье в Гвардейске пятилетней девочки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
"Сообщение об обнаружении тела ребенка поступило, в настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проверки сообщения", — сказала представитель ведомства.
Она отметила, что следственные органы СУ СК России по региону начали процессуальную проверку.