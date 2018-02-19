Под Калининградом нашли тело ребенка

КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Следователи проверяют информацию об обнаружении тела пропавшей в воскресенье в Гвардейске пятилетней девочки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Ранее в понедельник сообщалось, что мать ребенка обратилась в правоохранительные органы 18 февраля. Девочка с мамой находились в гостях, ребенок играл во дворе дома на глазах у взрослых. Через некоторое время мама потеряла ее из виду, самостоятельные поиски не дали результата. По одной из версий, ребенок мог утонуть в реке, которая протекает возле дома.

"Сообщение об обнаружении тела ребенка поступило, в настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проверки сообщения", — сказала представитель ведомства.

Она отметила, что следственные органы СУ СК России по региону начали процессуальную проверку.