В Барнауле в детском саду девочка получила ожог во время мытья ног

БАРНАУЛ, 19 фев — РИА Новости. Воспитанница ясельной группы одного из детских садов Барнаула в Алтайском крае получила термические ожоги во время мытья ног, сообщает в понедельник пресс-центр региональной прокуратуры.

По данным ведомства, после инцидента мать девочки обратилась в прокуратуру Ленинского района.

"Девочка в период пребывания в ясельной группе получила термический ожог обеих стоп горячей водой в результате действий младшего воспитателя, которая проводила с ней гигиенические процедуры. В суд предъявлено исковое заявление о взыскании с детсада суммы морального вреда", — говорится в сообщении.

Удалось доказать, что девочка долгое время испытывала боль, бытовые неудобства, а также была лишена возможности вести привычный образ жизни, отмечает ведомство.

Прокурор предъявил иск в Ленинский районный суд о взыскании с детского сада морального вреда, дополняется в сообщении.