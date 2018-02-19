На Кубани женщине грозит до четырех лет колонии за спаивание подростка

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Жительнице Геленджика грозит до четырех лет лишения свободы по уголовному делу о спаивании 15-летней девочки, сообщает Генеральная прокуратура России в понедельник.

Отмечается, что прокуратура Геленджика выявила данный факт, ставший основанием для возбуждения дела, в ходе участия в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Прокуратура установила, что несколько раз в октябре 26-летняя жительница Геленджика втягивала 15-летнюю девочку в распитие пива, за что три раза была оштрафована по статье КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Прокуратура посчитала, что все эти обстоятельства "свидетельствуют о вовлечении лицом, достигшим 18-летнего возраста, несовершеннолетней в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции", и направила материалы в полицию.

"По результатам рассмотрения материалов в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий)" — говорится в сообщении.

Согласно УК РФ, наказание, которое может грозить женщине по данной статье, достигает четырех лет лишения свободы.