В Подмосковье проводят проверку после гибели двух женщин при пожаре в бане

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двух женщин при пожаре в бане в Балашихинском районе Подмосковья, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Восемнадцатого февраля 2018 года в правоохранительные органы городского округа Балашиха поступило сообщение о том, что после тушения пожара в постройке расположенной вблизи одного из домов городского округа Балашихи обнаружены сильно обгоревшие тела двух женщин. По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Установлено, что хозяйка дома со своей подругой находились в бане, где распивали спиртные напитки, при этом женщины для тепла использовали газовый баллон. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с обогревательными приборами.

Добавляется, что в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.