Жителя Ямала осудили за публикацию личной переписки своей девушки

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Житель города Ноябрьска (ЯНАО), выложивший в Instagram после ссоры со своей девушкой ее личные фотографии и переписку, по решению суда получил 120 часов обязательных работ, сообщает Генеральная прокуратура России в понедельник.

По данным надзорного ведомства, молодой человек имел доступ к странице своей девушки в социальной сети. В ноябре 2011 года, поссорившись с ней, осужденный выложил ее личные фотографии и переписку в Instagram.

Молодому человеку было предъявлено обвинение по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконный сбор, распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Максимальная санкция по данной статье предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил молодому человеку наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.