Кондратьев: ограбивших ветерана на Кубани накажут по всей строгости закона

КРАСНОДАР, 19 фев — РИА Новости. Грабителей, укравших ордена у 95-летней участницы Великой Отечественной войны из Краснодара, накажут по всей строгости закона, уверен губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Ограбить ветерана Великой Отечественной войны, да еще и женщину – это просто в голове не укладывается. Правоохранительные органы сегодня делают все, чтобы найти преступников. Уверен, грабители будут наказаны по всей строгости закона", – сказал РИА Новости Кондратьев.

Он добавил, что людей, которые защищали страну и освобождали Краснодарский край 75 лет назад, к сожалению, осталось не так много. "Обеспечить им достойное, безопасное настоящее – сегодня наша основная задача", – заключил губернатор.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону, о том, что 95-летнюю жительницу Краснодара ограбили, сообщила внучка ветерана в соцсетях. По ее словам, грабители, представившись работниками газовой службы, проникли в дом к женщине и украли 40 тысяч рублей и коробку с орденами и медалями. Полиция организовала проверку.

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