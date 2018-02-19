СК назвал теракт одной из версий стрельбы в Кизляре

Стрельба на Масленице в Кизляре (43)

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Теракт рассматривается как одна из версий нападения на прихожанок храма в Кизляре, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, отрабатываются и другие возможные причины случившегося.

Стрельба в Кизляре

Накануне в Кизляре мужчина открыл огонь по группе людей, которые возвращались со службы из храма. Погибли пять человек, еще четыре пострадали, в том числе двое полицейских.

Нападавшим оказался 22-летний местный житель Халил Халилов. Он хотел устроить стрельбу в самом храме, но прихожанам удалось ему помешать. Полиция ликвидировала преступника. Возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

В Кремле заявили, что силовики проверяют Халилова на причастность к экстремистам.