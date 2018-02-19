В Калининградской области пропала пятилетняя девочка

КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Полицейские разыскивают пропавшую в городе Гвардейске Калининградской области пятилетнюю девочку, следственное управление СК по региону начало доследственную проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
"Сообщение о безвестном исчезновении пятилетней девочки поступило в правоохранительные органы 18 февраля. По данному факту следственными органами СУ СК России по региону проводится процессуальная проверка", — сообщила представитель ведомства.
По одной из версий, ребенок мог утонуть в реке Преголя, которая протекает возле дома. В настоящее время поиски девочки продолжаются.