В Калининградской области пропала пятилетняя девочка

КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Полицейские разыскивают пропавшую в городе Гвардейске Калининградской области пятилетнюю девочку, следственное управление СК по региону начало доследственную проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

По предварительным данным, девочка с мамой находились в гостях, ребенок играл во дворе дома на глазах у взрослых. Через некоторое время мама потеряла ее из виду. Самостоятельные поиски не дали результата, женщина обратилась в правоохранительные органы.

"Сообщение о безвестном исчезновении пятилетней девочки поступило в правоохранительные органы 18 февраля. По данному факту следственными органами СУ СК России по региону проводится процессуальная проверка", — сообщила представитель ведомства.

По одной из версий, ребенок мог утонуть в реке Преголя, которая протекает возле дома. В настоящее время поиски девочки продолжаются.