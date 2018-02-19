В Москве полицейский спас провалившегося под лед мужчину

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Полицейский спас провалившегося под лед мужчину, который решил сократить путь через Москву-реку, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.

"Во время охраны общественного порядка на обслуживаемой территории сотрудник полиции услышал крики о помощи со стороны Москвы-реки. Подбежав к берегу, инспектор увидел человека, провалившегося под лед", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспектор ППС ОМВД России по району Митино лейтенант полиции Николай Шереметенко подполз к мужчине и вытащил его из воды, после чего вывел на берег и надел на него теплую одежду. Подошедший наряд полиции вызвал бригаду скорой помощи.

Установлено, что спасенный мужчина, 33-летний житель Подмосковья, решил сократить путь через Москву-реку, однако провалился под воду из-за тонкого льда. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.