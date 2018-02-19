В Тыве возбудили дело из-за требований 30 сирот предоставить им жилье

КРАСНОЯРСК, 19 фев — РИА Новости. Уголовное дело о халатности при предоставлении жилья сиротам возбуждено в Тыве, сообщает СУСК республики.
Следственный комитет провел анализ расследования аналогичных уголовных дел и предложил для решения этой проблемы ряд дополнительных мер, гарантирующих обеспечение детей-сирот жилыми помещениями.
"По результатам проведенной доследственной проверки по факту обращения 30 совершеннолетних граждан, относящихся к категории "дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей", в агентство по делам семьи и детей Республики Тыва с требованием о предоставлении жилья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.