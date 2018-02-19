В Казани мужчина убил падчерицу и покончил с собой

КАЗАНЬ, 19 фев — РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства смерти девочки-подростка, которую, предположительно, убил отчим, затем покончивший с собой, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Тело 16-летней жительницы Казани с признаками насильственной смерти в виде колото-резанного ранения грудной клетки было обнаружено вечером 17 февраля у одного из домов по улице Петербургской. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"По версии следствия, потерпевшая проживала вместе с матерью, младшим братом и отчимом. За несколько часов до убийства она сообщила матери, что отчим вступил с ней в половую связь, и женщина потребовала, чтобы тот уходил из дома. Однако в дальнейшем семья повела младшего ребенка на занятия в спортивную секцию. На улице Петербургской отчим с падчерицей ненадолго остались наедине, после чего он позвонил супруге и сообщил, что убил девочку", — говорится в сообщении.

Как установлено следствием, затем мужчина ушел в район гаражей на улице Хади Такташа, где покончил с собой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.