Бизнесмен рассказал в суде, как передал полковнику Максименко $50 тысяч

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бизнесмен из Петербурга Бадри Шенгелия в понедельник рассказал в суде, как передал 50 тысяч долларов главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Мы часто встречались с Максименко, в две недели один раз — это точно. Мне сказали, если это дело не "пролоббировать", то оно не будет возбуждено. После чело я оплатил 50 тысяч долларов Максименко", — рассказал Шенгелия.

По его словам, деньги он передал в гостинице "Пулковская" в Санкт-Петербурге.

"Это была середина или конец октября 2015 года. На первом этаже меня встретил охранник и провел на нулевой этаж. Там я переговорил с Михаилом Ивановичем. Мой охранник привез деньги — в долларах по 100, в пачке 10 тысяч. Он их взял у меня дома из сейфа. Я передал эти деньги после возбуждения уголовного дела в обмен на постановление о возбуждении дела", — заявил свидетель.

По словам Шенгелии, с Максименко он познакомился в 2007 году в одном из кабинетов петербургского управления Следственного комитета (тогда – СКП), куда его вызвали в качестве подозреваемого в рейдерстве.

"В первый день (знакомства) Максименко меня спрашивал, кто я, что я, какие у меня знакомые, есть ли у нас общие знакомые. Потом я узнал, что он работает начальником службы безопасности у (Александра) Бастрыкина", — сказал Шенгелия.

Вскоре, по его словам, он стал сотрудничать со следствием, и у него "стали хорошие отношения с Пипченковым (главой следственной группы по его делу), Максименко и другими".

"Тогда я давал показания на Кумарина (Владимир Барсуков-Кумарин, известный как лидер Тамбовской ОПГ). По просьбе Пипченкова я договаривался со свидетелями, привозил их в Следственный комитет, где они давали показания. Меня очень часто вывозили на следственные мероприятия, где мне очень часто приходилось сталкиваться с разными сотрудниками", — пояснил Шенгелия.

Относительно своих часов свидетель заявил, что их похитил некий сотрудник правоохранительных органов Петербурга во время "одной из встреч" в ресторане, после чего Шенгелия, по собственным словам, попытался через Максименко добиться возбуждения уголовного дела по этому факту. Когда и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Объясняя, почему он согласился дать взятку размером больше, чем стоимость часов (около 2 миллионов рублей на тот момент, хотя купил он их за 20 тысяч евро), Шенгелия заявил, что это был "принципиальный вопрос — наказать человека, который украл у меня часы".

"У меня не каждый день воруют часы", — заявил свидетель.

Из вопросов адвоката Максименко Александра Вершинина следует, что Шенгелия задержали при вылете из аэропорта Домодедово, откуда его сопроводили в следственное управление ФСБ, где тот написал заявление о подкупе Максименко. Шенгелия в свою очередь подчеркнул, что его "никто не задерживал", а заявление он написал добровольно.

"Да (приехал к следователю из аэропорта Домодедово), меня никто не задерживал, я делал все добровольно", — сказал Бадри, отметив, что часы ему так и не вернули.

Чем завершилось расследование по этому поводу, не сообщается. При этом из материалов дела Максименко известно, что в ходе предварительного следствия Шенгелия вообще отрицал, что у него что-либо пропало после той встречи с петербургскими силовиками