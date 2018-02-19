В Воронежской области осудили хозяина медведя, который убил пенсионера

ВОРОНЕЖ, 19 фев — РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам колонии владельца частного зоопарка под Воронежем, откуда сбежал и убил пенсионера медведь, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
Как отмечает прокуратура Воронежской области, приговор в отношении 49-летнего Михаила Харина был вынесен 19 февраля Семилукским районным судом. "Как установлено судом, Харин на территории своего домовладения в селе Семилуки организовал предпринимательскую деятельность по содержанию зоопарка. В целях разнообразия экспозиционной зоны зоопарка подсудимый разместил в нем медведя. Однако прочность конструкции вольера, в котором содержалось животное, не соответствовала установленным требованиям", — отмечает надзорное ведомство.
Как ранее информировало следствие, медведь содержался в вольере, представляющим собой "металлический каркас со стенами в виде металлических арматур и прутьев с фасадной стороны и стен, изготовленных из деревянных досок".
Как сообщали местные СМИ, медведь по кличке Михал Иваныч родился в неволе от цирковых медведей и сам должен был выступать в цирке. Однако, по данным СМИ, дрессировщик разбился в аварии, и цирк продал медведя за почти 100 тысяч рублей владельцу частного зоопарка в 2015 году.