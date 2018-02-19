В Воронежской области осудили хозяина медведя, который убил пенсионера

ВОРОНЕЖ, 19 фев — РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам колонии владельца частного зоопарка под Воронежем, откуда сбежал и убил пенсионера медведь, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

В селе Семилуки 15 октября прошлого года из вольера частного зоопарка, выбив доску, выбрался медведь. По данным следствия, животное стало бегать по огородам соседних домов и напало на 86-летнего мужчину. От полученных ран пенсионер скончался на месте. Хозяин животного попытался усмирить медведя и вернуть его в вольер, однако был ранен и госпитализирован. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили животное. В отношении хозяина зоопарка — владельца животного СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека". Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Как отмечает прокуратура Воронежской области, приговор в отношении 49-летнего Михаила Харина был вынесен 19 февраля Семилукским районным судом. "Как установлено судом, Харин на территории своего домовладения в селе Семилуки организовал предпринимательскую деятельность по содержанию зоопарка. В целях разнообразия экспозиционной зоны зоопарка подсудимый разместил в нем медведя. Однако прочность конструкции вольера, в котором содержалось животное, не соответствовала установленным требованиям", — отмечает надзорное ведомство.

В частности, по данным прокуратуры, периметр границы территории зоопарка не был обнесен оградой высотой не менее 4 метров, а в зоне "проживания" медведя не было ограждений, исключавших выход животного из замкнутого пространства.

Как ранее информировало следствие, медведь содержался в вольере, представляющим собой "металлический каркас со стенами в виде металлических арматур и прутьев с фасадной стороны и стен, изготовленных из деревянных досок".

Как сообщали местные СМИ, медведь по кличке Михал Иваныч родился в неволе от цирковых медведей и сам должен был выступать в цирке. Однако, по данным СМИ, дрессировщик разбился в аварии, и цирк продал медведя за почти 100 тысяч рублей владельцу частного зоопарка в 2015 году.