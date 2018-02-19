В Приамурье скончался раненный в воинской части солдат-срочник

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 фев — РИА Новости. Солдат-срочник Евгений Кувайцев, раненный в январе в воинской части Приамурья, скончался, об этом сообщается в понедельник на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
"Евгений Кувайцев, 18-летний призывник из Кропачево, скончался сегодня утром в больнице. Он был найден 26 января с огнестрельными ранениями в голову в военной части Белогорского гарнизона. Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего",- говорится в информации.
Как установило ГВСУ СК РФ, по учебному плану 26 января в воинской части проводились тренировки по противодействию терроризму, личному составу выдавали огнестрельное оружие без боеприпасов. Отсутствие Кувайцева было замечено около 10 часов утра, он был обнаружен на последнем этаже заброшенного здания без сознания. Срочника немедленно доставили в реанимацию военного госпиталя. По данным ГВСУ, на ящике с боеприпасами, который должен был охранять Кувайцев, была нарушена печать, выявлена недостача четырех патронов. Три стреляные гильзы найдены на месте происшествия, один патрон — в магазине автомата срочника. В одежде призывника была найдена записка.
Отмечается, что материалы прокурорской проверки о неуставных отношениях были направлены в военный следственный отдел по Белогорскому гарнизону для решения вопроса об уголовном преследовании рядового М.
"8 февраля 2018 года командиру в/ч 72157 внесено представление об устранении нарушений закона", — сообщается в ответе военной прокуратуры Белогорского гарнизона. Уполномоченный по правам человека будет добиваться справедливого расследования фактов "дедовщины". Дело остается на личном контроле уполномоченного",- сказано в информации.