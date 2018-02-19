В Приамурье скончался раненный в воинской части солдат-срочник

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 фев — РИА Новости. Солдат-срочник Евгений Кувайцев, раненный в январе в воинской части Приамурья, скончался, об этом сообщается в понедельник на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Ранее сообщалось, что Кувайцев был призван 7 ноября 2017 года из поселка Кропачево Челябинской области и ранен в конце января. Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СК РФ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 110 УК РФ — покушение на доведение до самоубийства.

"Евгений Кувайцев, 18-летний призывник из Кропачево, скончался сегодня утром в больнице. Он был найден 26 января с огнестрельными ранениями в голову в военной части Белогорского гарнизона. Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего",- говорится в информации.

Как установило ГВСУ СК РФ, по учебному плану 26 января в воинской части проводились тренировки по противодействию терроризму, личному составу выдавали огнестрельное оружие без боеприпасов. Отсутствие Кувайцева было замечено около 10 часов утра, он был обнаружен на последнем этаже заброшенного здания без сознания. Срочника немедленно доставили в реанимацию военного госпиталя. По данным ГВСУ, на ящике с боеприпасами, который должен был охранять Кувайцев, была нарушена печать, выявлена недостача четырех патронов. Три стреляные гильзы найдены на месте происшествия, один патрон — в магазине автомата срочника. В одежде призывника была найдена записка.

"Установлено, что записку, в которой солдат прощается с родными, военнослужащий написал сам. Это подтвердила экспертиза, на которой настаивали родственники. Военной прокуратурой Белогорского гарнизона ВПВВО установлен факт нарушения прав человека ("дедовщины")… выявлен факт применения 25 января 2018 года физического насилия военнослужащим в/ч 98671 рядовым М. к военнослужащему этой же части Кувайцеву Е.В., в результате которой Кувайцеву Е.В. причинены побои, физическая боль, нравственные страдания, унижены его честь и достоинство", — сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Отмечается, что материалы прокурорской проверки о неуставных отношениях были направлены в военный следственный отдел по Белогорскому гарнизону для решения вопроса об уголовном преследовании рядового М.

"8 февраля 2018 года командиру в/ч 72157 внесено представление об устранении нарушений закона", — сообщается в ответе военной прокуратуры Белогорского гарнизона. Уполномоченный по правам человека будет добиваться справедливого расследования фактов "дедовщины". Дело остается на личном контроле уполномоченного",- сказано в информации.