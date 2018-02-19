В Муроме вынесли приговор женщине, насмерть сбившей школьницу на переходе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Жительница Мурома, сбившая насмерть школьницу на пешеходном переходе, получила 2 года и 8 месяцев колонии-поселения, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

Суд установил, что в сентябре прошлого года женщина ехала утром по Владимирскому шоссе города Мурома за рулем "Toyota RAV4". В это время группа школьников с учителем возвращались из парка с урока физкультуры. Осужденная нарушила правила дорожного движения и наехала на школьницу 2001 года рождения, переходившую проезжую часть по переходу, обозначенному дорожным знаком и разметкой. Девочка скончалась на месте.

Отмечается, что женщина в суде изменила показания, данные во время следствия, и стала отрицать свою причастность к преступлению, но суд признал ее виновной по статье УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения, суд назначил Г. наказание в виде лишения свободы на срок виде 2 лет 8 месяцев колонии-поселения и лишения права управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу родителей погибшей девочки 2 миллиона рублей в качестве компенсации за моральный вред. Приговор в законную силу не вступил.