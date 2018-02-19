Жителю Кузбасса грозит до десяти лет за кражу оборудования из шахты

КЕМЕРОВО, 19 фев — РИА Новости. Работник угольного предприятия в кузбасском Ленинске-Кузнецком предстанет перед судом по делу о краже оборудования на сумму около 6,5 миллиона рублей, за которую ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает в понедельник региональный главк МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в июле 2017 года. О краже горно-шахтного оборудования заявил представитель службы безопасности местного угледобывающего предприятия. По его словам, неизвестный похитил с охраняемой территории элементы механизированной крепи, предназначенной для выемки пластов угля.

"Полицейские выяснили, что к хищению дорогостоящего оборудования причастен один из работников угольного предприятия, на которого временно были возложены обязанности горного мастера. Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела по статье "кража в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе следствия, фигурант неоднократно подписывал товарные накладные, по которым элементы крепи поставлялись якобы на завод для проведения ремонта. На самом деле оборудование вывозилось в пункт приема металлолома в Прокопьевске. "По этой схеме злоумышленник за несколько рабочих смен похитил металлические конструкции общей массой более 50 тонн. Сумма причиненного ущерба составила около 6,5 миллиона рублей", — уточнили в ГУМВД.

В полиции отмечают, что свою вину 31-летний обвиняемый не признал и способствовать раскрытию преступления отказался, однако следователи собрали достаточную доказательственную базу, изобличающую его противоправную деятельность. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

"Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания десять лет лишения свободы. По ходатайству следователя на недвижимое имущество, принадлежащее обвиняемому, наложен арест с целью возмещения причиненного ущерба", — добавили в ведомстве.