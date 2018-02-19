В Кузбассе осудили мошенников, обманувших девушек на полмиллиона рублей

КЕМЕРОВО, 19 фев — РИА Новости. Анжеро-Судженский городской суд в Кемеровской области вынес обвинительный приговор трем местным жителям, которые обманули на 540 тысяч рублей жительниц Москвы, размещавших в интернете объявления о продаже мебели, сообщает в понедельник региональный главк МВД.

"В конце 2015 года 31-летний житель Анжеро-Судженска организовал группу, которая на протяжении трех месяцев занималась хищениями денежных средств с банковских карт москвичек. Потерпевшие размещали объявления о продаже мебели на популярном сайте. Организатор схемы звонил им и убеждал, будто сдает в аренду квартиру в столице России, и что ему необходимо обставить жилье. Злоумышленник заверял своих жертв, что при условии безналичной оплаты готов совершить покупку незамедлительно, а в течение нескольких дней квартиранты должны были забрать мебель", — говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, для получения перевода продавцы должны были подойти к банкомату и под диктовку набрать комбинацию цифр. В итоге жительницы Москвы подключали свои телефоны к услуге "мобильный банк". После этого в разговор с потенциальными жертвами вступала супруга рецидивиста, представлявшаяся сотрудницей кредитно-финансовой организации и обманным путем получавшая пароли к онлайн-сервису, доступ к которому позволял злоумышленникам управлять всеми счетами потерпевших и через денежные переводы похищать сбережения.

Кроме этого, по данным ведомства, в мошеннической схеме участвовал пособник, на банковскую карту которого переводились похищенные средства. По указанию организатора преступлений он обналичивал и передавал ему деньги.

"Полицейские выяснили, что аферисты причастны к совершению восьми эпизодов мошенничеств. Общая сумма причиненного ущерба составила 540 тысяч рублей. На время следствия ранее неоднократно судимый за разбои и грабежи лидер группы мошенников был заключен под стражу. Он пояснил, что совершению афер научился в одной из колоний, где ранее отбывал наказание", — уточнили в ГУМВД.

Суд признал фигурантов дела виновными. Двое участников мошеннической схемы приговорены к условному лишению свободы на год и два месяца и на 1,5 года, организатор — к четырем годам в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших.