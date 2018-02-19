В Вологодской области началась проверка после падения наледи на детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту обрушения в поселке Шексна наледи на двух детей и пенсионерку, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

"По данным следствия, в поселке Шексна около 14 часов 18 февраля во время проходившего у здания районного дома культуры праздничного массового мероприятия с окна 2 этажа здания обрушилась наледь на стоявших на крыльце 4-летнюю девочку, 6-летнего мальчика и их 61-летнюю бабушку. Медики констатировали у детей ушибы, у пенсионерки произошедшее вызвало шок", — говорится в сообщении.

Следователи начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что при осмотре места происшествия следователи обнаружили недостатки расчистки здания от наледи.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение, дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, обязанных обеспечить безопасность условий проведения массового мероприятия для жизни и здоровья граждан", — отмечают в следственном управлении.