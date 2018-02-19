Власти назвали сроки проверки "Саратовских авиалиний" после крушения Ан-148

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение. 14 февраля 2018

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение. 14 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Проверка авиакомпании "Саратовские авиалинии" и московского аэропорта "Домодедово" займет не более 20 дней с момента крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, заявил замглавы Ространснадзора Владимир Черток.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Ространснадзор сообщил о проведении внеплановых проверок авиакомпании "Саратовские авиалинии" и служб аэропорта "Домодедово", которые принимали участие в подготовке и отправке борта.

"Еще нет, еще идет", — сказал Черток журналистам, отвечая на вопрос, завершена ли проверка перевозчика и воздушной гавани после катастрофы.

"Есть сроки установленные. По законодательству — 20 дней. Работа тщательная проводится", — добавил замруководителя ведомства.

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