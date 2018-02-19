Власти назвали сроки проверки "Саратовских авиалиний" после крушения Ан-148

11:1819.02.2018
(обновлено: 11:32 19.02.2018)
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Проверка авиакомпании "Саратовские авиалинии" и московского аэропорта "Домодедово" займет не более 20 дней с момента крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, заявил замглавы Ространснадзора Владимир Черток.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Ространснадзор сообщил о проведении внеплановых проверок авиакомпании "Саратовские авиалинии" и служб аэропорта "Домодедово", которые принимали участие в подготовке и отправке борта.
"Еще нет, еще идет", — сказал Черток журналистам, отвечая на вопрос, завершена ли проверка перевозчика и воздушной гавани после катастрофы.
"Есть сроки установленные. По законодательству — 20 дней. Работа тщательная проводится", — добавил замруководителя ведомства.
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Самолет Ан-148 разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово".
На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
По благословению патриарха Кирилла люди собрались у храма Христа Спасителя, чтобы зажечь лампады в память о погибших.
Участники соборно помолились о пассажирах и членах экипажа, а также их родственниках.
Люди выстроили у подножия храма крест из 71 лампады — по числу погибших в авиакатастрофе.
В вечере памяти приняли также участие молодежный отдел Московской городской епархии и движение "Православные добровольцы".
Помимо лампад, люди принесли цветы, чтобы возложить их на ступени.
На протяжении нескольких дней добровольцы будут дежурить у храма и поддерживать огонь в лампадах.