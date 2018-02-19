При пожаре в Челябинской области погибла женщина, спасая троих праправнуков

ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев — РИА Новости. Пожилая жительница Увельского района Челябинской области погибла при пожаре в частном жилом доме, спасая троих праправнуков, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, сообщение о возгорании в частном жилом доме в селе Красносельское поступило утром 18 февраля. Пожар был обнаружен поздно, сотрудники областной противопожарной службы прибыли на место через 7 минут после вызова, но дом уже был объят пламенем.

"В ходе проведения работ установлено, что в результате пожара ожоги получили трое детей двух, четырех и шести лет. Погибла прапрабабушка (женщина 1936 года рождения). Благодаря действиям пожилого человека, гостившие у нее дети остались живы: она самоотверженно спасала их из горящего здания, но выйти из огня самой у нее не получилось", — говорится в сообщении.

Дети были эвакуированы в соседский дом, откуда их передали сотрудникам скорой помощи, уточняется в сообщении.

В МЧС отметили, что причиной пожара стала неисправная электропроводка. По данным пресс-центра, семья характеризуется с положительной стороны, в органах социальной защиты как неблагополучная не состоит.