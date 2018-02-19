Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Состояние двух выживших в крупной аварии на трассе Керчь — Феодосия остается тяжелым, оба пациента нетранспортабельны, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.

Авария произошла вечером в пятницу в районе Ленинское (Ленинский район) с участием двух большегрузных автомобилей и легкового автомобиля "ВАЗ-2105". Погибли семь человек, в том числе четверо детей. Двое выживших были доставлены в Ленинскую центральную районную больницу.

"Мужчина при аварии получил 98% ожога тела и находится в крайне тяжелом состоянии, женщина — в стабильно тяжелом, ей сделали операцию", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших, при этом их транспортировка в Симферополь невозможна из-за тяжелого состояния. В связи с этим в район направлены специалисты Центра медицины катастроф и скорой помощи — реаниматолог, нейрохирург, комбустиолог.