В Астрахани расследуют гибель двух пенсионеров из-за прорыва трубы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели супружеской пары в результате порыва трубы с горячей водой у них дома в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.

В информации ведомства, в ночь на 14 февраля в одной из квартир на улице Зеленой в Астрахани, в которой проживали супруги пенсионного возраста, произошел прорыв трубы с горячей водой. Соседи позвонили в службу спасения и детям супружеской пары.

"Прибывшие на место происшествия спасатели и родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был покрыт водой из неисправной трубы", — говорится в сообщении. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть 71-летнего мужчины и 78-летней женщины наступила в результате полученных ожогов.

В настоящее время следователями проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников управляющей компании, обслуживающей данный дом.