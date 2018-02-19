В Челябинской области ребенок самостоятельно ушел из детского сада

ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей заведующую детским садом из города Магнитогорска Челябинской области, в котором ребенок из младшей группы самостоятельно ушел с территории садика за ворота, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, утром 27 ноября 2017 года, пока младшая группа детсада собиралась на прогулку, один из детей вышел из здания садика и покинул территорию через открытые ворота. Ребенок через полчаса был обнаружен проходящей мимо женщиной, которая вернула его в детсад.

По данному факту прокуратурой района в отношении заведующей детсада возбуждено дело об административном правонарушении за "нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций", добавляет прокуратура.

"Мировым судьей судебного участка № 2 Ленинского района Магнитогорска заведующей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.