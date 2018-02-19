Фигуранты дела Хорошавина подали первые жалобы на приговор

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев – РИА Новости. Адвокаты фигурантов громкого коррупционного дела бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина начали подавать апелляционные жалобы в городской суд Южно-Сахалинска, который вынес обвинительный приговор.

"Я подал жалобу на приговор суда на прошлой неделе. В ней я требую отменить приговор и оправдать моего подзащитного. Текст протокола приговора нам еще не отдали, так что мы не можем даже обжаловать сам протокол. А жалобу я подал, чтобы соблюсти 10-дневный срок апелляции. Позже мы будем ее дополнять", — рассказал РИА Новости Игорь Янчук, адвокат экс-зампреда сахалинского правительства Сергея Карепкина.

Аналогичную жалобу подал и Юрий Сюзюмов, представляющий интересы бывшего советника Хорошавина Андрея Икрамова. Комментарием защитника самого Хорошавина РИА Новости пока не располагает.

Девятого февраля городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, Карепкина – к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей, Икрамова – к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 171 миллиона рублей.