В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Четырехлетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли при пожаре в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.
Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", отмечается в сообщении.
По данным следствия, при осмотре тел видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. В ходе дополнительного осмотра были изъяты объекты для назначения пожаро-техниченской судебной экспертизы.