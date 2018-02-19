В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Четырехлетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли при пожаре в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.

"Вечером 18 февраля 2018 года произошло возгорание в деревянном жилом одноэтажном доме в селе Лызиб Слоликамского района. В результате пожара погиб 4-летний мальчик и его 2-летняя сестра", — говорится в сообщении.

Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", отмечается в сообщении.

По данным следствия, при осмотре тел видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. В ходе дополнительного осмотра были изъяты объекты для назначения пожаро-техниченской судебной экспертизы.