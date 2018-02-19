В Якутии учитель физкультуры избил ученика

ХАБАРОВСК, 19 фев — РИА Новости. Учитель физкультуры избил 14-летнего ученика во время урока в Верхневилюйском районе Якутии, сообщает прокуратура региона в понедельник.

Было возбуждено уголовное дело по материалам проверки обращения местной жительницы, которая сообщила об избиении учителем ее сына 2003 года рождения.

"Согласно материалам прокурорской проверки, в ходе возникшей во время урока физкультуры ссоры между учителем и учеником, педагог ударил несовершеннолетнего в область головы, затем, втащив ребенка в раздевалку, несколько раз ударил его по различным частям тела, причинив ему физическую боль", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура направила материалы проверки в полицию. По результатам их рассмотрения ОМВД России по Верхневилюйскому району возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником". Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.