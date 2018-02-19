В Москве ликвидировали пожар на территории центра борьбы с туберкулезом

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пожар в административном здании на территории центра борьбы с туберкулезом на востоке Москвы потушен, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о локализации пожара по адресу улица Барболина, дом 3, корпус 5 на площади 200 квадратных метров. По информации источника РИА Новости в экстренных службах, возгорание произошло в административном здании на территории центра борьбы с туберкулезом на востоке Москвы.

"В 8 часов 41 минуту пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.