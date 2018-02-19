В Москве на территории центра борьбы с туберкулезом локализовали пожар

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пожар в административном здании на территории центра борьбы с туберкулезом на востоке Москвы локализован на площади 200 "квадратов", никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Пожар по ул. Барболина локализован на площади 200 метров. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Согласно сообщению столичного главка МЧС, превышений ПДК вредных веществ в зоне пожара не зарегистрировано.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Барболина, дом 3 корпус 5 (ВАО, Сокольники)… в 8 часов 20 минут пожар локализован на 200 м2. На месте работает мобильная лаборатория. Превышений ПДК вредных веществ в зоне пожара не зарегистрировано", — говорится в сообщении на сайте ведомства.