В Крыму задержали украинца, объявленного в федеральный розыск

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Гражданин Украины, уроженец Одесской области, объявленный в федеральный розыск, задержан пограничниками Крыма при попытке выезда с территории полуострова, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России региона.

Пограничники Крыма в конце января остановили 50-летнего уроженца Одесской области, который пытался выехать из Крыма, используя ксерокопию национального паспорта гражданина Украины.

"Указанный гражданин по инициативе правоохранителей ОМВД России по городу Феодосии с октября 2017 года числится в федеральном розыске. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 пункта "Б" статьи 158 УК ("Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище")", — сообщили в ведомстве.

В ходе опроса выяснилось, что уроженец Одесской области проживал в Крыму с 2012 года, а удостоверяющие личность документы были им утрачены.

"Задержанный был передан сотрудникам полиции. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в погрануправлении.

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