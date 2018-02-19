В Кемерово при пожаре в частном доме погибла женщина с двумя дочерьми

КЕМЕРОВО, 19 фев — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области выясняет обстоятельства гибели при пожаре в частном доме трёх человек, в числе которых один ребёнок, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошёл в воскресенье днём в Заводском районе Кемерова. Жители заметили возгорание частного дома, вызвали сотрудников МЧС.

"В ходе тушения пожара они обнаружили тело 44-летней женщины и двух её дочерей в возрасте 19 и 10 лет. Предварительно установлено, что накануне вечером они увидели, что зола, которую складировали на веранде, дымится. Немного залив её водой и закидав снегом, решили, что она не загорится. Однако, по предварительным данным, очагом возгорания стала именно веранда", — говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". В рамках расследования будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания. Также специалистам предстоит установить, от чего погибли пострадавшие.

На семью запрошен характеризующий материал, отмечает ведомство.