В Москве произошел пожар на территории центра борьбы с туберкулезом

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Административное здание загорелось на площади 100 квадратных метров на территории центра борьбы с туберкулезом на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"На улице Барболина на территории центра борьбы с туберкулезом горит одноэтажное административное здание, площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, размер здания составляет 10 на 20 метров.

Обстоятельства возгорания уточняются.

В столичном главке МЧС позднее сообщили о создании штаба пожаротушения и уточнили, что сообщений о пострадавших нет.

"Информация о пожаре по адресу: улица Барболина, дом 3, корпус 5… Создан штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении на сайте ведомства.