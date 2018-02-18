В Липецкой области мужчина зарезал своих жену и дочь

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства убийства школьницы и ее матери в селе Черемушки Липецкой области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области (по взаимодействию со СМИ) Юлия Кузнецова.

"Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Черемушки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)", — сказала она.

Как отметила Кузнецова, ночью 17 февраля в частном доме села Черемушки Липецкого района глава семейства нанес 47-летней жене и 14-летней дочери множественные колото-резаные раны. От полученных травм потерпевшие скончались. Их тела утром обнаружили соседи, пришедшие на крик главы семейства, находившегося во дворе в неадекватном состоянии. С признаками отравления он госпитализирован в больницу. Известно, что мужчина страдал психическим заболеванием.

Кузнецова сообщила, что в рамках расследования дела назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти школьницы и ее матери. Произведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, установлены и допрошены свидетели. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств убийства.