В Балашихе при обрушении крыши на автостоянке никто не пострадал

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Никто не пострадал в результате обрушения крыши на автостоянке в Балашихе, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"В единую дежурно-диспетчерскую службу Балашихи в 16:05 поступило сообщение о том, что на частной автостоянке по адресу микрорайон Железнодорожный, улица Рождественская, дом 10 провалилась крыша под тяжестью снега. Снегом засыпало около 40 автомобилей. Автостоянка — металлический ангар площадью 2400 квадратных метров. Пострадавших нет", — сообщил оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Балашихи Александр Короленко, которого цитирует пресс-служба.

В администрации отметили, что на место происшествия выезжала аварийно-спасательная команда центра ГО и ЧС Балашихи в составе четырех человек. Руководство автостоянки в курсе происшествия и принимает меры по ликвидации его последствий.