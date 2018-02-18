СК проверяет информацию о кишечной инфекции в детском саду в Москве

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о госпитализации воспитанников столичного детского сада N492 с острой кишечной инфекцией, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что проводит эпидрасследование в детском саду N492, где у 20 детей появились симптомы отравления, устанавливаются этиология заболевания, фактор передачи и источник инфекции, которые пока неизвестны. В столичном департаменте здравоохранения подтвердили, что всего было зарегистрировано 20 случаев отравления, шесть детей были госпитализированы, пять из них остаются в больницах. Ещё 14 человек находятся на амбулаторном наблюдении медиков.

"По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о госпитализации детей с острой кишечной инфекцией", — сказала Иванова.

По ее словам, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках процессуальной проверки будут установлены причины госпитализации детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.