СК проверяет информацию о кишечной инфекции в детском саду в Москве

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о госпитализации воспитанников столичного детского сада N492 с острой кишечной инфекцией, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.
"По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о госпитализации детей с острой кишечной инфекцией", — сказала Иванова.
По ее словам, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках процессуальной проверки будут установлены причины госпитализации детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.