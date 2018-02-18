В Екатеринбурге при пожаре погибли трое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Трое детей погибли и трое взрослых пострадали при пожаре в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В квартире, где произошел пожар, трое взрослые отравились, надышавшись едким газом, и трое несовершеннолетних. Тревожное сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу поступило в 18.30 по местному времени (16.30 мск) от наших партнеров из МЧС", — сказал собеседник агентства.

На метро происшествия была направлена усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД и группа немедленного реагирования.

"Огнеборцам, когда они установили очаг возгорания, пришлось насильным образом проникать в жилище, дабы спасти людей. Из жилища было извлечено трое взрослых и трое детей. Врачи сразу приступили к их реанимации, но взрослых удалось спасти, а детишек, к сожалению, нет", — сказал Горелых.

Он уточнил, что среди погибших – два мальчика четырех и пяти лет и девочка двух лет. Взрослым сейчас врачи оказывают необходимую помощь.

Пожар произошел на площади 20 квадратных метров на кухне. "Дабы не подвергать возможной опасности других жильцов дома, пришлось эвакуировать более 40 человек в общей сложности, в том числе детей. Сейчас сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные опрашивают жильцов соседних квартир для того, чтобы установить более подробные и точные обстоятельства ЧП, образ жизни семьи", — отметил представитель полицейского главка.