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Происшествия

СК назвал виновников столкновения автобуса с поездом в Ленобласти

17:2818.02.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фотоАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Следователи установили двух подозреваемых по делам о столкновении автобуса с поездом "Ласточка" в Ленинградской области, сообщает Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале.

Автомобиль врезается в девушку
© Depositphotos / konradbak
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Микроавтобус с 15 пассажирами в субботу оказался зажат на железнодорожном переезде на 56-м километре Рощинского шоссе под Петербургом. Водитель успел эвакуировать пассажиров, после чего следовавший с Финляндского вокзала электропоезд "Ласточка" врезался в пустой автобус.

В результате пострадал водитель автобуса. Его состояние оценивается как тяжелое. По данному факту следственным отделом была организована проверка.

По факту произошедшего были возбуждены два дела по части 1 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" и части 1 статьи 293 УК РФ "халатность".

"Установлены двое подозреваемых по уголовным делам о столкновении автобуса с поездом "Ласточка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия осмотрена будка дежурной, которая неправильно включила средства предотвращения движения транспортных средств, когда автобус оказался за шлагбаумом во время движения поезда. Женщина не успела воспользоваться экстренной сигнализацией.

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© Фото : ГУ МЧС России по Калужской области
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Вторым подозреваемым стал дежурный на железнодорожных путях в Зеленогорске, который несвоевременно передал информацию о движущемся поезде. По данным следствия, он отсутствовал на своем рабочем месте тогда, когда должен был сообщить о движении поезда.

Сообщается, что в ходе осмотра места происшествия изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела, в том числе техническая документация на переезд.

Также осмотрен электропоезд, находящийся в депо, обнаружены многочисленные механические повреждения состава. Предварительная сумма ущерба составляет 7 миллионов рублей.

Женщина-дежурная допрошена в качестве подозреваемой и дала признательные показания. Она находится под подпиской о невыезде. Второй дежурный задержан.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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yuricus83
Виноват водитель и точка,перед тем как начинают закрывать шлагбаум ,включается звуковая и световая сигнализация,затем опускается шлагбаум и поднимаются баръеры.Дежурный ,если водитель захлох на переезде или по каким то еще причинам не выехал с переезда,обязан включить заградительный светофор и бежать навстречу поезду,подавая сигналы остановки в зависимости от времени(день или ночь),подложить петарды,три штуки.Далеко не убежит,это ж ласточка 200км в час.Суть то в чем? Опять нашли крайнего,а по сути виноват водитель автобуса,не слышал,не видел.
19:30
18.02.2018
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