СК назвал виновников столкновения автобуса с поездом в Ленобласти

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Следователи установили двух подозреваемых по делам о столкновении автобуса с поездом "Ласточка" в Ленинградской области, сообщает Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале.

Микроавтобус с 15 пассажирами в субботу оказался зажат на железнодорожном переезде на 56-м километре Рощинского шоссе под Петербургом. Водитель успел эвакуировать пассажиров, после чего следовавший с Финляндского вокзала электропоезд "Ласточка" врезался в пустой автобус.

В результате пострадал водитель автобуса. Его состояние оценивается как тяжелое. По данному факту следственным отделом была организована проверка.

По факту произошедшего были возбуждены два дела по части 1 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" и части 1 статьи 293 УК РФ "халатность".

"Установлены двое подозреваемых по уголовным делам о столкновении автобуса с поездом "Ласточка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия осмотрена будка дежурной, которая неправильно включила средства предотвращения движения транспортных средств, когда автобус оказался за шлагбаумом во время движения поезда. Женщина не успела воспользоваться экстренной сигнализацией.

© Фото : ГУ МЧС России по Калужской области В Калуге электропоезд столкнулся с бензовозом

Вторым подозреваемым стал дежурный на железнодорожных путях в Зеленогорске, который несвоевременно передал информацию о движущемся поезде. По данным следствия, он отсутствовал на своем рабочем месте тогда, когда должен был сообщить о движении поезда.

Сообщается, что в ходе осмотра места происшествия изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела, в том числе техническая документация на переезд.

Также осмотрен электропоезд, находящийся в депо, обнаружены многочисленные механические повреждения состава. Предварительная сумма ущерба составляет 7 миллионов рублей.

Женщина-дежурная допрошена в качестве подозреваемой и дала признательные показания. Она находится под подпиской о невыезде. Второй дежурный задержан.