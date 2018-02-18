СК назвал виновников столкновения автобуса с поездом в Ленобласти

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Следователи установили двух подозреваемых по делам о столкновении автобуса с поездом "Ласточка" в Ленинградской области, сообщает Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале.
В результате пострадал водитель автобуса. Его состояние оценивается как тяжелое. По данному факту следственным отделом была организована проверка.
По факту произошедшего были возбуждены два дела по части 1 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" и части 1 статьи 293 УК РФ "халатность".
"Установлены двое подозреваемых по уголовным делам о столкновении автобуса с поездом "Ласточка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия осмотрена будка дежурной, которая неправильно включила средства предотвращения движения транспортных средств, когда автобус оказался за шлагбаумом во время движения поезда. Женщина не успела воспользоваться экстренной сигнализацией.
Сообщается, что в ходе осмотра места происшествия изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела, в том числе техническая документация на переезд.
Также осмотрен электропоезд, находящийся в депо, обнаружены многочисленные механические повреждения состава. Предварительная сумма ущерба составляет 7 миллионов рублей.
Женщина-дежурная допрошена в качестве подозреваемой и дала признательные показания. Она находится под подпиской о невыезде. Второй дежурный задержан.