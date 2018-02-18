В Новосибирске вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Благовещенска в Екатеринбург, днем в воскресенье совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила РИА Новости представитель авиаперевозчика.

"Пассажиру стало плохо. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в Новосибирске. Пассажира забрала скорая помощь, отвезли его в одну из больниц Новосибирска. Самолет вылетел и уже давно приземлился в Екатеринбурге", — сказала собеседница агентства.

Согласно информации онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово", рейс вылетел из Благовещенска в 8.50 местного времени (2.50 мск). В 11.17 местного времени (7.17 мск) борт совершил посадку в Новосибирске и спустя час, в 12.24 (8.24 мск) вылетел в Екатеринбург. В 12.26 местного времени (10.26 мск) самолет прибыл в аэропорт назначения.