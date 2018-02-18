В Пензе оценят состояние жилого дома после обрушения стены

САРАТОВ, 18 фев — РИА Новости. Состояние конструкций многоквартирного аварийного дома, стена которого частично обрушилась в пятницу, обследует специализированная организация, сообщила в воскресенье городская администрация.

Ранее в МЧС сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки торцевой стены на площади в полтора квадратных метра произошло в пятницу на уровне четвертого этажа в пятиэтажном аварийном доме в Пензе на улице Кулибина, 10. Никто не пострадал. Прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом и ограничить к нему доступ. Рабочие в субботу пеноблоками восстановили целостность стены.

"С целью определения текущего состояния жилого дома глава администрации города Виктор Кувайцев поручил ООО "Фундамент" незамедлительно провести обследование состояния конструкций стен дома. На основании заключения будет принято решение о введении режима повышенной готовности и заключения договора на проведение противоаварийных мероприятий", — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что в субботу провели обход жителей дома и разъяснили им порядок переезда в маневренный жилищный фонд. Ранее в мэрии сообщили, что в доме 261 жилое помещение.