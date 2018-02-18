В Иркутской области два пенсионера погибли из-за прорыва трубы с кипятком

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Супружеская пара пенсионного возраста погибла в результате прорыва трубы с горячей водой в их квартире в Ангарске Иркутской области. Тела мужчины и женщины без признаков жизни нашли родственники, сообщается на сайте регионального СК.

"Следователями установлено, что в ночь с 11 на 12 февраля в одной из квартир 76-го квартала Ангарска произошел прорыв трубы с горячей водой. Находившиеся в квартире супруги пенсионного возраста успели позвонить своей дочери и сообщить о случившемся. Прибывшие на место происшествия родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был покрыт водой из неисправной трубы", — говорится в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть 74-летнего мужчины и 72-летней женщины наступила в результате полученных ожогов.

На данный момент проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям управляющей компании, обслуживающей дом.