Власти Москвы опровергли информацию об отравлении 87 детей в детсаду

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Информация об отравлении 87 детей в столичном детском саду N492 не соответствует действительности, сообщила РИА Новости куратор образовательных организаций Южного административного округа Москвы Анна Мельникова.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что проводит эпидрасследование в детском саду N492, где у 20 детей появились симптомы отравления, устанавливаются этиология заболевания, фактор передачи и источник инфекции, которые пока неизвестны. В столичном департаменте здравоохранения подтвердили, что всего было зарегистрировано 20 случаев отравления, шесть детей были госпитализированы, пять из них остаются в больницах.

"Информация, распространяемая СМИ, об отравлении 87 воспитанников дошкольной группы, не соответствует действительности. Пять дошкольных групп закрыты на карантин с 19 по 26 февраля для проведения профилактических мероприятий", — сообщила она.

По словам Мельниковой, причины произошедшего тщательно исследуются, однако до получения результатов анализов делать выводы о характере происшествия рано.

"Был организован забор анализов у всех детей, сотрудников дошкольных групп и сотрудников комбината детского питания, а также взяты смывы со всех поверхностей в групповых помещениях, местах общего пользования и на пищеблоке. Также на анализ направлены образцы суточной пробы пищевых продуктов и питьевой воды", — добавила она.