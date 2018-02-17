Власти Москвы опровергли информацию об отравлении 87 детей в детсаду

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Информация об отравлении 87 детей в столичном детском саду N492 не соответствует действительности, сообщила РИА Новости куратор образовательных организаций Южного административного округа Москвы Анна Мельникова.
"Информация, распространяемая СМИ, об отравлении 87 воспитанников дошкольной группы, не соответствует действительности. Пять дошкольных групп закрыты на карантин с 19 по 26 февраля для проведения профилактических мероприятий", — сообщила она.
"Был организован забор анализов у всех детей, сотрудников дошкольных групп и сотрудников комбината детского питания, а также взяты смывы со всех поверхностей в групповых помещениях, местах общего пользования и на пищеблоке. Также на анализ направлены образцы суточной пробы пищевых продуктов и питьевой воды", — добавила она.