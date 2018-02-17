Сочинских медиков, на которых напал пьяный пациент, возьмут под защиту

СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Фельдшера и водителя скорой помощи в Сочи, подвергшихся нападению пьяного пациента, возьмет под свою защиту краевая общественная организация медработников, при необходимости врачам предоставят юридическое сопровождение для отстаивания своих прав в суде, сообщает управление здравоохранения администрации Сочи.

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Ранее сообщалось, что пьяный житель Сочи, обратившийся за помощью в "скорую", нанес телесные повреждения фельдшеру и водителю, которые приехали на вызов. Как рассказали РИА Новости в управлении здравоохранения администрации Сочи, нападение на врачей произошло в ночь с 16 на 17 февраля в районе Чайсовхоз, куда скорая приехала по вызову о падении на штырь, по факту выяснилось ножевое ранение. В ходе происшествия водитель получил ножевое ранение, у фельдшера ушиб. По сообщению МВД России, в отношении напавшего на врачей мужчины составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", возможно возбуждение уголовного дела.

"Краевая общественная организация медработников, членом которой является министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, возьмет под защиту пострадавших от нападения в Сочи фельдшера и водителя службы скорой помощи. При необходимости медикам будет предоставлен адвокат и полное юридическое сопровождение для отстаивания своих прав в суде. Медработники края возмущены подобными инцидентами, когда люди, спасающие жизни, вынуждены защищать собственную", — говорится в сообщении ведомства.